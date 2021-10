Nelsinho Trad: vendaval causou sérios danos no sistema de abastecimento de energia em MS

Em pronunciamento nesta terça-feira (19), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) ressaltou que os fortes vendavais que atingiram o estado do Mato Grosso do Sul na semana passada provocaram muitos danos, que afetaram inclusive o sistema de abastecimento de energia elétrica.

Nelsinho destacou que ao menos 18 municípios foram atingidos por um evento climático de proporções extremas. Nos dias 14 e 15, a capital do estado, Campo Grande, foi atingida por ventos que atingiram cerca de 98 km/h. Segundo ele, foram registrados no estado ventos de até 145 km/h.

O senador afirmou que o fenômeno climático provocou intensas chuvas que alcançaram, em alguns municípios, 120 milímetros. Ele também disse que a quantidade de raios ultrapassou o número de 250 mil.

Ao comentar os danos no sistema de abastecimento de energia elétrica, ele disse que a empresa responsável por seu fornecimento no estado, a Energisa, está seguindo um plano de contingência intensificado para resolver os problemas.

— A concessionária está trabalhando com dez vezes mais equipes para restabelecer os serviços em áreas onde ainda falta energia, inclusive com reforço vindo de outros estados. Foram registrados mais de 5,5 mil locais com interrupções relacionadas ao temporal. Esse temporal provocou 20 vezes mais ocorrências em comparação com os dias normais. A rede elétrica foi prejudicada por inúmeras quedas de árvores, rajadas de ventos, elevado número de descargas atmosféricas, defeitos de altíssima complexidade, com quedas de postes e rompimentos de cabos. Os trabalhos são demorados, pois é necessário reconstruir centenas de trechos de redes afetadas, garantindo também a segurança de quem ali trabalha — informou.

Situação de emergência

Nelsinho também registrou que o governo de Mato Grosso do Sul criou um grupo de trabalho para mapear as áreas rurais mais afetadas, além de celebrar convênios com as prefeituras para a compra de materiais. Além disso, ele afirmou que o governo desse estado aguarda a publicação dos decretos de situação de emergência por parte dos municípios atingidos para ter acesso a recursos federais.