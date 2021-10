Celebrar Dante Alighieri é necessário, diz Rodrigo Pacheco em inauguração de mostra

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceu, nesta terça-feira (19), à inauguração da exposição “Dante 700 anos: os olhos de Beatriz” no Salão Negro do Congresso Nacional. A mostra sobre a vida e obra do poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321) é uma iniciativa conjunta da Câmara dos Deputados com a Embaixada da Itália. Em pronunciamento, Pacheco avaliou que a iniciativa assinala os vínculos estreitos entre Brasil e Itália e o compromisso do Poder Legislativo com a difusão da cultura.

— O Congresso Nacional se preocupa, e muito, com a difusão das obras de tão funda repercussão na História do Mundo como a obra de Dante — afirmou.

O presidente do Senado lembrou que até hoje a Divina Comédia, obra-prima de Dante, é fonte de recriação por inúmeros autores em todo o mundo, com suas percepções de aspectos da moralidade, do pecado e da justiça, mas num quadro em que é preciso colocar em relevo “não o Inferno ou o Purgatório, mas o Paraíso”

— Celebrar Dante é mais do que necessário. Seu pensamento, que bebe de fontes como a cosmologia de Ptolomeu e a poesia de Virgílio e de Bocaccio, se configura em uma cosmovisão que abarca aspectos tão vários quanto a física da época e a política, inarredável da religião, que Dante comenta com rigor e extrema graça — resumiu.