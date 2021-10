Lasier Martins destaca produção de arroz e trigo no Rio Grande do Sul

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) informou que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do país - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (19), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) destacou a retomada das grandes produções agrícolas no Rio Grande do Sul, ao registrar visitas em municípios gaúchos que se notabilizam no cultivo do arroz e do trigo.

Na última sexta-feira (15), ele esteve em Cachoeiro do Sul, onde teve oportunidade de participar da Festa Nacional do Arroz, a Fenarroz.

Lasier informou que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do país e, por muitos anos, o município de Cachoeiro do Sul já foi considerado a capital nacional do arroz. Nos últimos anos, no entanto, houve a diversificação da produção por lá, disse o senador.

Na segunda-feira (18), foi a vez de Lasier participar, em Cruz Alta, município que fica a 500 quilômetros de Porto Alegre, da abertura da colheita do trigo, de onde vem a farinha utilizada na produção do pão.

— O Rio Grande do Sul, que está fazendo a colheita do trigo, estará com a garantia de 3,78 milhões de toneladas de trigo. E está se constituindo, provavelmente também, nesta safra, no maior produtor de trigo do Brasil. Está por ser confirmado. Se não for o primeiro, vai ser o segundo, muito próximo do primeiro. Porque o Brasil está produzindo neste ano 8,5 milhões de toneladas de trigo, disse.