Paim: bancos registram lucro de R$ 62 bi enquanto brasileiros vivem na pobreza

Em pronunciamento nesta terça-feira (19), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou que o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), divulgado pelo Banco Central nesta semana, aponta que os bancos obtiveram um lucro líquido de R$ 62 bilhões no primeiro semestre deste ano, o que representaria um aumento de 53% em relação ao mesmo período de 2020. Por outro lado, o senador ressaltou que a fome, a miséria e a pobreza atingem mais de 60 milhões brasileiros.

Paim criticou o valor do salário mínimo, atualmente em R$ 1.100, observando que esse valor está abaixo de U$ 200. Ele lembrou que os preços de alimentos e gás estão em alta e que o custo de vida no Brasil está cada vez mais caro.

— Faço mais um apelo: nós temos de encaminhar propostas urgentes. O auxilio emergencial precisa ser ampliado e se tornar permanente; é uma questão humanitária. O Bolsa Família precisa ser fortalecido. Acabar com o Bolsa Família será um erro gigantesco — declarou.

Paim afirmou que o Congresso Nacional precisa aprovar o projeto de lei que regulamenta a Renda Básica de Cidadania (PL 4.194/2020), além de restabelecer a política nacional de valorização do salário mínimo.

— Com dinheiro no bolso, as pessoas compram mais e melhoram sua qualidade de vida. Você impulsiona o mercado interno e garante comida no prato — disse o senador.