Congresso recebe projeção de imagens e frases em apoio ao Outubro Rosa

Os prédios principais do Congresso Nacional recebem nesta terça-feira (19), das 19 às 22 horas, projeção de imagens e frases sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. A iniciativa faz parte das ações de conscientização da campanha mundial Outubro Rosa.

Na Câmara dos Deputados, as ações são coordenadas pela Secretaria da Mulher, com o apoio das comissões dos Direitos da Mulher, Seguridade Social e Família e da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil; da Frente Parlamentar Mista da Saúde; da Frente Parlamentar Mista da Luta contra o Câncer; e dos grupos de trabalho de Saúde e dos Desafios da Oncologia no Brasil.

O Outubro Rosa é realizado ainda em parceria com o Senado, por meio da Procuradoria Especial da Mulher e da Liga do Bem.

Prevenção e diagnóstico

O principal objetivo da iniciativa é alertar mulheres e a sociedade em geral para o papel da prevenção e do diagnóstico precoce da doença no aumento das chances de cura e na redução da mortalidade.

O câncer de mama é segundo tipo que mais acomete as brasileiras, representando em torno de 29% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. O câncer de mama só fica atrás do câncer de pele não melanoma.