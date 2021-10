Comissão de Agricultura avalia atuação da Embrapa

Atuação da Embrapa aumentou a produção de grãos nas últimas décadas - (Foto: Cláudio Neves/Portos do Paraná)

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (18) sobre a atuação da Embrapa e os avanços da certificação carbono neutro.

"A Embrapa completou 48 anos construindo a ciência que se reinventa para estar à frente e alinhada aos desafios", afirma a presidente do colegiado, deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), que pediu a reunião. A parlamentar lembra que, entre dezenas de indicadores, a Embrapa é responsável por aumentar em 509% a produção de grãos nos últimos quarenta anos.

"No mesmo cenário dos avanços científicos promovidos por uma empresa totalmente brasileira, precisamos urgentemente de uma política nacional de sustentabilidade, que nos permita capturar, em forma de renda para os produtores, todos os avanços da agropecuária brasileira nesse rumo da sustentabilidade", ressalta Aline Sleutjes.

Nesse sentido a Embrapa desenvolve o projeto Carne Carbono Neutro, processo que visa neutralizar a emissão de gases de efeito estufa pelo gado com a presença de árvores em sistemas de integração com as pastagens.

Foram convidados para participar da audiência, entre outros, o presidente da Embrapa, Celso Moretti, e o pesquisador da Embrapa Gado de Corte Roberto Giolo de Almeida.

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 12.