Comissão debate fortalecimento do sistema de auditoria do SUS

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (21) para debater o fortalecimento do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus).

A audiência acontece no plenário 7, às 10 horas, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Jorge Solla (PT-BA), que pediu a audiência, afirma que o Denasus exerce atividade fundamental como órgão central de suporte e ferramenta de gestão para o Ministério da Saúde. "No entanto, padece com o paulatino enfraquecimento de suas funções e com a diminuição do seu efetivo", observou.

Foram convidados para o debate, entre outros, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal; o diretor do Denasus, Cláudio Azevedo Costa; e o presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de Auditoria do SUS (Unasus), Solimar Vieira da Silva Mendes. Veja a lista completa de participantes.