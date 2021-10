Comissão recebe ministro da Defesa para esclarecer sobre paralisação de Operação Carro-Pipa

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (19) com a presença do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para prestar esclarecimentos sobre a paralisação do Programa Emergencial de Distribuição de Água, conhecido como Operação Carro-Pipa.

O deputado Danilo Cabral (PSB-PE), que pediu a audiência, lembra que pelo menos 98 dos 184 municípios de Pernambuco tiveram situação de emergência decretada por causa da estiagem. Segundo ele, o Programa Emergencial de Distribuição de Água, que é executado em toda a região rural do semiárido, abrangendo os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, torna-se a única alternativa para o abastecimento de água potável para a população residente nessa região.

"A despeito do cenário de gravíssima escassez hídrica em todo o país, com

contornos ainda mais dramáticos para a região do semiárido brasileiro, o

governo federal anunciou a suspensão do programa, conforme noticiado pelo

Portal G1, em 26 de agosto de 2021. Ressalte-se que tal medida pode levar à

privação do acesso a água potável para o consumo humano há milhões de

brasileiros", observou o deputado.

Hora e local

A audiência será realizada às 9 horas, em local a ser definido.