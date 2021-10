Comissão de Cultura avalia auditoria do TCU em Fundo do Audiovisual

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados analisa na próxima quinta-feira (21) os resultados da auditoria no Fundo Setorial do Audiovisual realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O tribunal considerou "pouco eficiente" a atuação do comitê gestor do fundo, ressaltou a insuficiência de informações na lista divulgada de projetos em espera para análise complementar e contratação, e a ausência de divulgação dos resultados obtidos com a política pública para o setor audiovisual.

O comitê gestor é o responsável pelos investimentos com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Atualmente, o órgão é constituído por representantes do Ministério do Turismo – do qual faz parte a Secretaria Especial de Cultura –, da Agência Nacional de Cinema (Ancine), de bancos e de entidades do setor.

A audiência foi sugerida pela presidente da comissão, deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), e vai ouvir o auditor federal de controle externo do TCU, Thiago Cardoso Storch Secundo Lopes, e o secretário de controle externo da Educação, da Cultura e do Desporto, Alípio Dias dos Santos Neto.

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 8.