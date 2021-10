Aumento dos combustíveis é tema de debate na próxima quinta

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados discute na próxima quinta-feira (21) a alta no preço dos combustíveis.

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), que propôs a realização da audiência, lembra que esses aumentos são incorporados nos preços de todos os produtos. “Muito se tem discutido sobre de quem seria a culpa deste aumento, mas uma coisa é fato, o custo tributário é uma fatia importante da composição do preço que chega ao consumidor final”, afirma o parlamentar.

De janeiro a setembro deste ano, os preços de revenda registraram aumentos de 28% no diesel, 32% na gasolina e 27% no GLP (gás de cozinha), segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep). A perspectiva é de manutenção dessa tendência de alta devido às flutuações no preço internacional do barril de petróleo.

Carreras quer que o Ministério da Economia explique que medidas podem ser adotadas para a mitigação desse custo.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- o ministro da Economia, Paulo Guedes;

- o gerente-geral de Comercialização no Mercado Interno da Petrobras, Sandro Paes Barreto;

- o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboia; e

- o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado Substituto da Secretaria Nacional do Consumidor, Paulo Nei.

Confira a lista completa de convidados

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 8.