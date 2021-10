Comissões debatem inclusão do desporto militar no Sistema Nacional do Esporte

Luiz Lima: o desporto militar e o esporte master não estão no Sistema Nacional do Desporto - (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

A Comissão do Esporte e a Comissão Especial da Lei Pelé da Câmara dos Deputados realizam audiência pública conjunta nesta terça-feira (19) para debater a participação do desporto militar e do esporte master no Sistema Nacional do Esporte.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 6, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo E-democracia.

O deputado Luiz Lima (PSL-RJ), que pediu a audiência, lembra que o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Cidadania, firmada em 2008 com o objetivo de fortalecer a equipe militar brasileira e cooperar com o desporto nacional de alto rendimento.

"Atualmente, o programa está presente em 139 municípios de todos os

estados e no Distrito Federal, inclusive no Arquipélago de Fernando de Noronha e em comunidades indígenas no interior da Amazônia, onde são atendidas aproximadamente 30 mil crianças e adolescentes", explicou o deputado.

Atletas master são aqueles que já praticaram algum esporte durante um certo tempo da vida e que decidiram seguir o desporto mesmo após a aposentadoria.

Para Luiz Lima, em que pese a importância desses dois segmentos para o esporte brasileiro, o desporto militar e o esporte master não estão formalmente presentes no Sistema Nacional do Desporto. "É essencial que ambos os segmentos tragam suas contribuições para que possam colaborar com o desenvolvimento do esporte brasileiro", concluiu.

Debatedores

Foram convidados para o debate:

- o presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, major-brigadeiro-do-ar João Campos Ferreira Filho;

- o presidente da Comissão de Desportos da Aeronáutica, brigadeiro-do-ar Lélio Walter Pinheiro da Silva Junior;

- o presidente da Comissão de Desportos do Exército, general Ernesto de Lima Gil;

- o presidente da Comissão de Desportos da Marinha, contra-almirante Elson Luiz de Oliveira Góis;

- o presidente do Comitê Brasileiro do Esporte Master, Edson Campello;

- o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos Master, Carlos Roberto Fontenelle; e

- o atleta master e medalhista olímpico da natação Djan Madruga.