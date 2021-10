Blue Origin realiza com sucesso o segundo lançamento ao espaço

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, realizou com sucesso, nesta quarta-feira (13), o segundo lançamento da nave New Shepard. Entre os quatro tripulantes estava o ator canadense William Shatner, de 90 anos, que interpretou o capitão Kirk em Star Trek, e se tornou o homem mais velho a ir até o limite da atmosfera terrestre.

O lançamento foi transmitido pelo canal no YouTube da empresa e contou com mais de 230 mil pessoas do mundo todo acompanhando a contagem regressiva. Do momento em que os propulsores foram acionados até a nave retornar para o solo levou 10 minutos.

A cápsula se despredeu do propulsor após cruzar a linha de Kármán, que fica a 100 quilômetros de altitude, desse momento em diantes, todos puderam soltar os cintos e aproveitar os momentos de descontração enquanto flutuavam.

Assim como no último lançamento, o propulsor retornou ao solo em segurança como planejado pelos engenheiros da Blue Origin. Levou pouco mais de sete minutos até que o equipamento pousar no exato local demarcado no deserto do Texas, nos EUA.

O voo inaugural da Blue Origin ocorreu no dia 20 de julho deste ano e Bezos estava entre os tripulantes. Esse lançamento marcou também a vida de Wally Funk, de 82 anos, que se tornou a mulher mais velha a ir ao espaço. Ela chegou a fazer o treinamento pela Nasa, agência espacial norte-americana, na década de 1960, mas não participou de nenhuma missão.

O turismo espacial é um mercado novo que está sendo disputado por outras duas empresas: a SpaceX, de Elon Musk, e a Virgin Galactic Holdings, de Richard Branson. Em 11 de julho, Branson fez história ao realizar o primeiro voo e, assim, oficializar a corrida espacial dos magnatas.