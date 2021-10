Cinco blocos são arrematados na 17ª Rodada de Licitações da ANP

Cinco blocos localizados na Bacia de Santos totalizando uma área de 3.425,50 quilômetros quadrados (km²) foram arrematados hoje (7) na 17ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O total de bônus arrecadado no leilão foi de R$ 37,14 milhões e a previsão do investimento mínimo na fase de exploração é de R$ 136,345 milhões. Nove empresas se inscreveram para o certame, mas apenas duas empresas fizeram ofertas: Shell e EcoPetrol Óleo e Gás.

Foram arrematados dois blocos do setor SS-AP4 e três blocos no setor SS-AUP4. Ao todo, haviam sido ofertados 92 blocos, com área total de 53,93 mil km², localizados em 11 setores de elevado potencial e de nova fronteira de quatro bacias sedimentares marítimas brasileiras: Campos, Pelotas, Potiguar e Santos.