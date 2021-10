Ranolfo assina repasse de R$ 15 milhões para Hospital Geral de Caxias do Sul por meio do Avançar na Saúde

Pouco mais de três meses após o anúncio do governador Eduardo Leite em Caxias do Sul, o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, oficializou, nesta terça-feira (5/10), o repasse dos R$ 15 milhões que faltavam para a conclusão das obras de ampliação do Hospital Geral.

O recurso faz parte do programa Avançar na Saúde, lançado no início de setembro e que destinará R$ 249,7 milhões até o final de 2022 para obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul. É o maior investimento já realizado em saúde no Estado nos últimos 20 anos, com recursos do Tesouro e fluxo financeiro já planejado e garantido.

“Dinheiro não brota do nada. Se chegamos a este momento, com investimentos históricos em infraestrutura, saúde, inovação, cultura e, em breve, educação, segurança pública e administração penitenciária, é porque tivemos muito trabalho, muita estratégia para executar, com o apoio da Assembleia, reformas administrativas estruturais profundas junto com privatizações, que nos proporcionaram chegar a este momento. O repasse dos R$ 15 milhões ao Hospital Geral é um grande exemplo de resultado que estamos alcançando e que sintetiza a nossa missão, que é melhorar a vida da população”, destacou Ranolfo.

Fruto de uma grande mobilização da comunidade, a campanha #TodosPeloGeralParaTodos foi lançada em 2020 com o objetivo de arrecadar R$ 37 milhões para a obra e a ampliação no número de leitos clínicos e de UTI. O repasse do Estado completou o valor que faltava para concluir a criação de 118 leitos, divididos da seguinte forma:

• UTI Adulto – 20 leitos

• UTI Pediátrica – 11 leitos

• UTI Neonatal – 10 leitos

• Internação – 77 leitos

"Vamos começar a habilitação de leitos no Ministério da Saúde para garantir recursos para custear UTIs", disse Arita - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

“O esforço de toda a comunidade, pessoas e empresas, em conjunto com os poderes públicos, especialmente do município e do Estado, é uma sinergia que deu resultado. Hoje, podemos dizer que a campanha Todos pelo Geral Para Todos é uma realidade. É uma enorme emoção fazer parte disso. O Hospital Geral presta um serviço de excelência e merece o nosso reconhecimento. Vamos começar hoje já a habilitação dos leitos junto ao Ministério da Saúde para garantir os recursos para custear as UTIs”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O Avançar na Saúde faz parte do Avançar RS, programa transversal lançado em junho deste ano que passou a envolver as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população.

Dentre os três eixos do programa, o Avançar na Saúde faz parte do Avançar para as Pessoas, que reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura. Os outros eixos são Avançar no Crescimento, que trata de apoio à atividade econômica, desonerações fiscais, logística e mobilidade, e Avançar com Sustentabilidade, que engloba projetos nas áreas ambiental, de tecnologia e de inovação.

Visita à Agrale

Após a visita ao hospital, Ranolfo seguiu à sede da Agrale, para uma visita institucional e conhecer a unidade que desenvolve viaturas blindadas direcionadas para uso das Forças Armadas e de Segurança Pública.