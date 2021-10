Quase 70 mil idosos não tomaram dose de reforço contra covid, no Rio

Cerca de 133.747 idosos com 80 anos ou mais já tomaram a dose de reforço até hoje (4) contra a covid-19, na capital fluminense, correspondendo a 61%, enquanto 69.939 pessoas da mesma faixa etária estão com o esquema de vacinação completo, que inclui a primeira e segunda doses da vacina, mas ainda não receberam a dose de reforço. Esses idosos receberam a segunda dose da vacina há, pelo menos, três meses.

Os dados constam do Painel Rio Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro. As pessoas com 80 anos ou mais imunizadas somente com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus alcançam 7.454, enquanto as não vacinadas somam 9.126.

Na faixa de 75 anos a 79 anos, 24.997 pessoas tomaram a terceira dose do imunizante (16%) e 121.475 estão apenas com a primeira e segunda doses, equivalendo a 79%, faltando receber a dose de reforço.

O calendário de vacinação da prefeitura carioca prevê a vacinação de maiores de 73 anos com a terceira dose até o próximo sábado (9).