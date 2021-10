Banrisul doa equipamentos de saúde a universidades e hospitais

Para ajudar no enfrentamento à pandemia, o Banrisul fará, na tarde desta segunda-feira (4/10), a entrega de equipamentos de saúde a universidades e hospitais. A cerimônia, no Palácio Piratinicom transmissão ao vivo pelas redes sociais, contará com a participação do governador em exercício, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, e do presidente do banco, Cláudio Coutinho.

Serão destinados a universidades extratores de DNA/RNA com insumos para realização de testes de Covid-19, além de respiradores e monitores para hospitais gaúchos. Os detalhes serão divulgados durante o evento.

Aviso de pauta

O quê: doação de equipamentos de saúde para universidades e hospitais

Quando: segunda-feira (4/10), às 16h

Transmissão:pelo canal oficial do governo do RS no Youtube