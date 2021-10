Mais de 343 mil doses de vacina chegam aos municípios fluminenses

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) distribui hoje (2) 343.670 doses das vacinas contra a covid-19 aos municípios fluminenses. A maior parte das doses, 293.670, é da Pfizer. Elas deverão ser usadas para dose de reforço dos idosos e profissionais da saúde. As demais 50 mil, são da Astrazeneca, para segunda aplicação.

Segundo a secretaria, a entrega é feita por caminhões e vans, que saíram da Coordenação Geral de Armazenagem da SES, em Niterói, com escolta da Polícia Militar.

A entrega é feita em 86 municípios. As cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Volta Redonda fizeram a retirada dos lotes ontem (1º).

De acordo com dados do estado, ao todo, cerca de 12 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina. Outras 351 mil tomaram a dose única e 6,7 milhões completaram o esquema vacinal, com duas doses.