Estado recebe projeto do novo Pronto Socorro de Pelotas, que será construído com R$ 55 milhões do Avançar

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, recebeu oficialmente, no final da manhã desta sexta-feira (1º/10), em Pelotas, o projeto do Hospital Regional de Pronto Socorro, que será construído com R$ 55 milhões do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado.

"A obra irá beneficiar mais de 1 milhão de gaúchos que moram na região Sul, justamente porque a principal queixa de quem é atendido no atual pronto socorro é o espaço. As pessoas não reclamam das equipes, da resolutividade, do atendimento. O problema é o espaço, por isso construir um novo pronto socorro para a região é estratégico", afirma a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Arita destacou "a importância do programa Avançar na Saúde, que elege o cidadão como prioridade, destinando R$ 55 milhões para esta obra e no total R$ 250 milhões para obras e equipamentos em toda a nossa rede hospitalar, assistência farmacêutica e infraestrutura".

Serão 9,4 mil metros quadrados de área construída, com 159 leitos - Foto: Reprodução

A edificação terá 9.408 metros quadrados de área construída, projetada para instalação de 159 leitos, entre clínicos, de pronto atendimento e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) para adultos e 10 para pediatria, além de cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. O futuro HPS contemplará, ainda, atendimento básico de cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia. O projeto foi elaborado pela MEP Arquitetura e Planejamento, especialista em plantas de estabelecimentos hospitalares.

O novo estabelecimento será construído onde está localizado o Centro Covid, na avenida Bento Gonçalves. A obra será licitada nas próximas semanas e deve começar ainda neste ano.

Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas disse que "é um sonho conseguirmos dar início hoje a este projeto que vai nos colocar em um outro patamar na área da saúde, dando condições dignas de atendimento à população." E acrescentou: "Quero também deixar o meu reconhecimento ao governador que está colocando o Estado em um novo rumo de investimentos."

A nova estrutura terá capacidade para atender a população de 28 municípios das 3ª e 7ª Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), que têm Pelotas como referência em urgência e emergência.



“O Pronto Socorro de Pelotas, com sua importância regional, passará a ter a estrutura física que merece, qualificando o espaço e dando conforto à população e aos profissionais que lá atuam”, destaca a secretária adjunta da Secretaria Estadual da Saúde, Ana Costa.