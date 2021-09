Outubro Rosa: Estado lança campanha pela prevenção e combate ao câncer de mama

"Toque, prevenção, cuidado e amor”, a campanha de conscientização do governo de Santa Catarina deste ano, desenvolvida pela da Secretaria de Estado da Saúde (SES), remete aos passos do cuidado na prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de mama. Neste ano, além de trazer informações sobre os cuidados com a mama, a campanha também traz informações sobre o câncer de colo de útero desenvolvido por meio do Papilomavírus Humano – HPV.

A realização do autoexame é uma das formas mais simples de realizar a detecção e a porta de entrada para o atendimento aos pacientes que venham a perceber alguma alteração é Atenção Primária, através dos postos de saúde. “É importante que, ao aparecimento dos primeiros sintomas, o paciente já busque o atendimento. Quanto antes o tratamento iniciar, maior as chances de cura”, afirma.

O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Até o dia 24 de setembro, deste ano, 429 óbitos pela doença já tinham sido registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), em Santa Catarina. No ano de 2020, foram 660 vítimas da doença no estado.

Menos comum, mas que também deve fazer parte do cotidiano masculino, o câncer de mama também acomete os homens, sendo eles, responsáveis por 1% dos casos registrados no país.

Câncer de colo de útero

Causa pelo Papilomavírus Humano – HPV, desde 2014 o Governo Federal disponibiliza a vacina tetravalente para meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, que protegem contra os tipos mais prevalentes do vírus e são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Mesmo tendo recebido a vacina a indicação é que mulheres a partir dos 25 anos realizem o exame preventivo (Papanicolau).

Ações pelo estado

A Maternidade Dona Katarina Kaus, de Mafra, realizará entre os dias 19 e 23 diversas atividades voltadas às servidoras e as pacientes. Sendo que nos dias 19 e 20 serão realizadas coletas de preventivo de câncer de colo de útero e exames de mama. A Maternidade Darcy Vargas, de Joinvile, promoverá ações a partir do dia 4 de outubro, com gincanas, depoimentos de servidoras que venceram o câncer. No dia 20, às 19h30min, será realizada a live "Câncer de mama entre mitos e verdades" com Dr. Fernando Koenig.

A Maternidade Carmela Dutra, de Florianópolis, realizará no dia 7 de outubro, às 14h, uma live com a Dra. Liliane Raupp (mastologista) sobre prevenção e diagnóstico de câncer de mama e disponibilizará para os servidores exame de mama. A Diretoria de Atenção Primária à Saúde, por meio do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, realizará no dia 6, às 14h, aweb palestra, a “Atenção Primária à Saúde e o aperfeiçoamento das ações de rastreamento do câncer de colo do útero e de mama”, Dr. Fidel Cesário - Médico de Família e Comunidade. O público-alvo são os Profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde.