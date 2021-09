Vacina em forma de adesivo promete ser mais eficaz do que a injetável

Imunizante, ainda em fase de pesquisa, foi fabricado a partir da impressão 3D. ((Foto - University of North Carolina at Chapel Hill / Divulgação)

Prometendo uma maior proteção imunológica do que a vacina contra a covid-19 intramuscular, um grupo de cientistas está desenvolvendo um imunizante em forma de adesivo, através de uma impressora 3D. O estudo é feito pela Universidade de Stanford e pela Universidade da Carolina do Norte, ambas nos Estados Unidos, com testes em animais.

Publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o estudo mostra que a resposta imune da vacina em forma de adesivo foi 50 vezes maior do que a administrada sob a pele, e 10 vezes maior do que a vacina aplicada no músculo do braço. Os resultados positivos se dão, segundo os pesquisadores, porque a pele é cheia de células do sistema imunológico, que são o alvo do imunizante.

Segundo informa o jornal O Globo, a inovação é composta por microagulhas impressas em 3D, alinhadas em um adesivo de polímero de tamanho suficiente para atravessar a pele e aplicar o imunizante.

De formato quadrado, com apenas um centímetro, ele é aplicado na pele e pressionado pelo polegar por dois segundos. Após isso, o adesivo deve permanecer no corpo por pelo menos 24 horas para ter efeito.

Os autores do projeto acreditam que o uso do adesivo será mais eficaz do que a vacina com seringa, já que o adesivo precisa de uma dose menor do imunizante para fazer efeito. Os cientistas também acreditam que haverá o beneficio da vacinação se tornar mais acessível.

