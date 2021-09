Estado entrega 25 primeiros veículos com recursos do programa Avançar na Saúde

A frota de veículos da Secretaria da Saúde ganhou um reforço nesta segunda-feira (27/9). A secretária Arita Bergmann entregou 25 novos veículos para qualificar o trabalho da pasta no RS. São caminhonetes Fiat compradas por R$ 4,48 milhões, recursos do programa Avançar na Saúde, que prevê um total de R$ 19,8 milhões para investimento em transporte e equipamentos de informática.

Parte desses veículos foi entregue para as 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) substituírem as atuais caminhonetes que já ultrapassaram o limite de vida útil. Os carros antigos serão doados aos municípios das respectivas regiões.

Outros sete veículos entregues nesta segunda (27) serão para uso geral da Secretaria da Saúde (SES), para entregas de materiais, medicamentos e vacinas. Há, ainda, previsão de aquisição de outros 50 carros e quatro caminhões (incluindo dois refrigerados para transporte de termolábeis)

“Que esses veículos sirvam para serem usados não só na pandemia, mas em todas as nossas demandas e ações” disse a secretária. Arita lembrou que “há 10 anos, no mínimo, o governo do Estado não comprava veículos”.

O coordenador da 12ª CRS, com sede em Santo Ângelo, Iuri Sommer Zabolotsky, disse que “esses veículos chegam em benefício dos servidores que terão uma condição melhor de deslocamento para prestar atendimento dos municípios da região missioneira, e trarão novo impulso em todos os serviços que prestamos”.

Para Fabrícia Ennes da Silva Costa, coordenadora da 4ª CRS, com sede em Santa Maria, “a renovação da frota por meio do Avançar irá auxiliar nos processos das coordenadorias, nos apoios e visitas aos municípios e hospitais da nossa região, onde conseguiremos dar um apoio presencial de maior qualidade e com maior segurança”.

Na opinião da coordenadora Eliana Silveira, da 7ª CRS, com sede em Bagé, “é de fundamental importância a chegada destas caminhonetes neste momento de grande trabalho, em um ano atípico de pandemia, quando as nossas frotas estão direto na estrada buscando vacinas e medicamentos. Nossa frota já estava pedindo socorro”.