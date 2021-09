Hospital de Caridade de Ijuí realiza procedimento cardíaco inédito na região Noroeste

O Hospital de Caridade de Ijuí (HCI) tem avançado significativamente no campo da Cardiologia. Na manhã da última quarta-feira (22), o Serviço de Hemodinâmica do Instituto do Coração (Incor), da instituição de Saúde, fez mais um procedimento cardíaco inovador e inédito na região Noroeste do Estado.

Foi realizado o primeiro Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI)-Transcatheter Aortic Valve Implantation, na sigla em inglês -, em que, através de cateterismo cardíaco e com técnica minimamente invasiva, foi implantada prótese valvular cardíaca, sem a necessidade de realização de cirurgia convencional (peito aberto). O procedimento é indicado para pacientes que apresentam estenose valvular aórtica.

“É o estreitamento da válvula cardíaca, que comunica o coração com a aorta, principal artéria do corpo humano, podendo causar sintomas como falta de ar, desmaios e dor torácica”, explica o coordenador do Serviço de Hemodinâmica do HCI, médico Leonardo Zanatta. Sem a necessidade de incisão no tórax do paciente, o acesso ocorre pela perna, via artéria femural, chegando à válvula cardíaca e possibilitando seu reparo.

Realizado no novo angiógrafo do Incor, o procedimento contou com uma equipe de profissionais especializados do HCI e teve a participação do médico cardiologista intervencionista do Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC) e do Hospital Moinhos de Vento, Rogerio Sarmento Leite.

“A recente ampliação do Serviço de Hemodinâmica, com a inauguração do segundo angiógrafo da instituição, possibilitou a realização deste procedimento complexo, onde há necessidade de ampla estrutura tecnológica e de diferentes especialidades médicas, englobando a Cardiologia Intervencionista, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Endovascular, Ecocardiografia, Anestesiologia, equipes de Enfermagem, suporte de suprimentos e administrativo e UTI Cardiológica”, pontua Zanatta.

O procedimento foi considerado um sucesso pela equipe, e a previsão de alta hospitalar do paciente, que tem 83 anos e reside em Horizontina, é de dois dias.

