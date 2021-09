Região Norte faz mutirão para controlar proliferação do Aedes aegypti

Em Entre Rios do Sul, o boneco do Aedes participou da mobilização - Foto: Divulgação SES

O mutirão de controle aoAedes aegyptique a região Norte do Estado está promovendo começou na terça-feira (21/9) e vai até sexta-feira (24/9). A ação é organizada pela equipe de Vigilância Ambiental da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em parceria com os 33 municípios da regional.

Segundo a coordenadora-adjunta da 11ª CRS, Cibeli Lazzari, a região sofreu com uma forte epidemia de dengue este ano. “A ideia é que cada cidade envolva a comunidade, enfocando que os resíduos a serem recolhidos pela população serão os recipientes que possam acumular água, eliminando depósitos e reduzindo os índices de infestação e os riscos de uma possível nova epidemia nos próximos meses”, complementa.

Os municípios participantes são: Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Charrua, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Nonoai, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Rio dos Índios, São Valentim, Severiano de Almeida, Três Arroios e Viadutos.