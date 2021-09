Covid-19: SP vacinará profissionais de saúde com doses remanescentes

A partir desta quinta-feira (23), as doses remanescentes das vacinas contra a Covid-19 serão destinadas também aos trabalhadores da saúde com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose (D2) ou dose única (DU) há pelo menos seis meses. As inscrições podem ser feitas, a partir de hoje, em qualquer unidade Básica de Saúde (UBS) da capital paulista.

Os trabalhadores da saúde precisam apresentar comprovante de vínculo empregatício em serviço de saúde do município de São Paulo, documento de conselho de classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma.

Idosos com mais 60 anos também poderão se inscrever, para a dose adicional, desde que tenham recebido a segunda dose ou dose única há pelo menos seis meses. O mesmo acontece para a antecipação da segunda dose com o prazo reduzido: 30 dias de intervalo em relação à D1 para AstraZeneca e Pfizer e 15 dias, para a Coronavac.

A aplicação de doses remanescentes está sujeita à disponibilidade ao final do dia em cada UBS. Cada unidade deverá organizar uma lista de espera com os usuários de sua área de abrangência, que atendam aos critérios de intervalo entre as doses, com telefones para convocação do público interessado.

Pode se inscrever quem mora, estuda ou trabalha na região da unidade. É necessário apresentar comprovante de residência no município. As inscrições podem ser realizadas durante o horário de funcionamento das UBSs e o chamamento é realizado por ordem de inscrição.

Clique aqui para acessar a lista completa de unidades básicas de saúde.