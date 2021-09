Covid-19: SP começa a aplicar dose de reforço em imunossuprimidos

A capital paulista começa a aplicar hoje (20) a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para as pessoas com mais de 18 anos gravemente imunossuprimidas. A estimativa da prefeitura é de que 18 mil pessoas que já receberam as duas doses ou dose única há pelo menos 28 dias podem participar dessa nova etapa da imunização.

As doses de reforço também estão disponíveis a partir e hoje para os idosos com mais de 80 anos de idade. A expectativa é que 144,4 mil pessoas nessa faixa etária possam receber as doses adicionais.

Para receber a nova dose, é preciso comparecer a um dos postos de vacinação com comprovante de vacinação, documento com foto e comprovante de residência.

A disponibilidade de doses por fabricante, para recebimento de segunda dose, e tempo de espera nos pontos de vacinação podem ser consultadas na página De Olho na Fila.