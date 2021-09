Covid-19: Brasil registra 21 milhões casos e 589,5 mil mortes

As autoridades nacionais, estaduais e municipais de saúde registraram desde o início da pandemia 21.080.219 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 11.202 novos casos de covid-19. , o sistema de informações marcava 21.069.017 casos acumulados.

Ainda há 310.540 casos em acompanhamento. O nome é dado ao número de casos ativos de pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.

O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde também totalizaram até o momento 589.573 vidas perdidas para a pandemia. Entre e , foram registradas 333 mortes. , a compilação de dados do Ministério da Saúde marcava 589.240 óbitos.

Ainda há 3.346 falecimentos em investigação. Nessas situações, os diagnósticos dependem de resultados de exames concluídos apenas após o paciente já morrido.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgados na noite desta -feira (17). Não foram acrescidas às estatísticas as informações sobre os estados de São Paulo e do Rio , dois dos estados com mais casos.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 foi para 20.180.106. Isso corresponde a 95,7% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia.