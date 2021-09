Covid-19: estado do Rio de Janeiro distribui doses aos municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro começa hoje (17) a distribuição de 495.260 doses das vacinas contra a covid-19 que aos municípios do estado. De acordo com a SES, são 325.260 doses da Pfizer para primeira e segunda aplicação e 170 mil da Oxford/AstraZeneca para aplicação da segunda dose.

A secretaria informou que as remessas chegaram à Coordenação Geral de Armazenagem da SES, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em dois dias desta semana. Na quarta-feira (15) foram 95.940 doses da Pfizer (remessa 1) e 70 mil doses da Oxford/AstraZeneca (remessa 2). Já na quinta (16) o estado recebeu 229.320 doses da Pfizer (remessa 3) e 100 mil doses Oxford/AstraZeneca (remessa 4).

Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, que já puderam pegar as remessas 1 e 2 direto na CGA, hoje fazem a retirada das remessas 3 e 4. Os outros municípios do estado vão receber os quatro lotes amanhã (18) por meio de helicópteros, caminhões e vans, que terão o acompanhamento da Polícia Militar.