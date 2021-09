Live orienta municípios para adesão à Rede Bem Cuidar RS e habilitação de recursos do Programa Avançar

O programa Avançar para as Pessoas na Saúde, do governo do Estado, destina mais de R$ 31 milhões para a atenção primária de municípios que tenham aderido à Rede Bem Cuidar RS (RBC RS). O prazo para a adesão vai até 1º de outubro. Para orientar e mobilizar os gestores municipais a aderirem à rede, a Secretaria da Saúde (SES) realiza uma live nesta quinta-feira (16/9), às 14 h. A transmissão será feita nestelink.

“A live busca esclarecer dúvidas e orientar os municípios sobre todos os passos para aderirem à rede”, afirma o diretor do Departamento de Atenção Primária e Política de Saúde (DAPPS), Péricles Nunes.

Os recursos estão previstos no plano de investimentos do programa Avançar para as Pessoas na Saúde, anunciado na segunda-feira (13/9) pelo governador Eduardo Leite. São R$ 14,9 milhões para a implantação da RBC nos 497 municípios do Estado. Para reformas ou reformas e ampliação de 60 unidades básicas de municípios que já tenham aderido à RBC, foram destinados R$ 16,5 milhões. Nesta segunda situação, os municípios que aderirem à RBC devem enviar propostas conforme esteedital, que faz parte da Rede Bem Cuidar RS, lançada em agosto, como um dos componentes do Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária em Saúde (PIAPS).

Rede Bem Cuidar RS

A Rede Bem Cuidar RS é uma estratégia que busca qualificar o atendimento das equipes de Saúde Família (eSF) no Rio Grande do Sul e ampliar o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de recursos de R$ 30 mil para implantação da rede em uma unidade escolhida por município e R$ 8 mil mensais para custeio. O plano de investimentos do programa Avançar para as Pessoas na Saúde prevê R$ 14,9 milhões para a implantação da RBC nos 497 municípios do Estado.

Trata-se de uma abordagem nova no atendimento à saúde, e permite que cada unidade de saúde que aderir à Rede possa planejar ações resolutivas às demandas trazidas pela comunidade, fazendo com que cada unidade se adapte, ainda mais, à realidade local.

Avançar para as Pessoas na Saúde

O Avançar para as Pessoas na Saúde é um plano de investimentos de R$ 249,7 milhões previsto para ser efetivado até o final de 2022 em obras e aquisição de equipamentos, qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul. Faz parte do Avançar RS, que é dividido em:

• Avançar para as Pessoas, que reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura.



• Avançar no Crescimento, que trata de apoio à atividade econômica, desonerações fiscais, logística e mobilidade.



• Avançar com Sustentabilidade, que engloba projetos nas áreas ambiental, de tecnologia e de inovação.

Investimentos totais do programa Avançar para as Pessoas na Saúde

• R$ 177,5 milhões para a rede hospitalar: serão beneficiados 20 hospitais de 16 municípios de todas as regiões do Estado para obras, reformas e aquisições de equipamentos (veja a lista de hospitais ao final do texto).

• R$ 31,4 milhões para a implementação da Rede Bem Cuidar (RBC) na Atenção Primária à Saúde (APS): R$ 14,9 milhões para adesão ao programa, além de R$ 6 milhões para reforma de 30 unidades básicas de saúde (UBS) e R$ 10,5 milhões para a reforma e ampliação de outras 30 UBS.

• R$ 21 milhões para a Farmácia Cuidar+: serão destinados recursos para os municípios qualificarem o cuidado farmacêutico por meio da estruturação e qualificação de consultórios farmacêuticos, implementação da dispensação qualificada e acompanhamento farmacoterapêutico para asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

• R$ 19,8 milhões para a estrutura da Secretaria da Saúde (SES): recursos serão destinados para melhorias no transporte, com R$ 9,8 milhões para renovação da frota de veículos e R$ 10 milhões equipamentos de informática para a SES e coordenadorias regionais de saúde (CRS).