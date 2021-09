Confúcio pede mais ações concretas em apoio à educação e menos discursos

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) lembrou que tem colocado integralmente recursos de emendas parlamentares na área de ciência e tecnologia para as escolas.

Em pronunciamento, nesta terça-feira (14), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) destacou a importância de ações concretas em apoio à educação, não bastando discursos dizendo que ela é uma prioridade. Nesse sentido, ele afirmou que além de proposições legislativas, os parlamentares dispõem das emendas individuais e das emendas de bancada, lembrando que tem colocado integralmente esses recursos na área de ciência e tecnologia para as escolas e também na área de obras inacabadas em creches.

O parlamentar disse que, assim que chegou ao Senado, preparou uma equipe do seu gabinete para conversar com os Prefeitos, colocando-se à disposição no chamado Pacto pela Educação Básica, pela alfabetização na idade certa. Essa equipe tem visitado mais de 20 prefeituras continuamente.

Uma das preocupações, segundo o senador, é a preparação dos alunos para o Enem, para o Ideb. Igualmente tem sido feito um esforço na colocação de antenas Gsat, em parceria com a Telebras, muito baratas, em escolas e unidades básicas de saúde no interior, nas áreas ribeirinhas, em comunidades indígenas, em áreas distantes, isoladas.

— É uma internet de altíssima qualidade via satélite que nós colocamos. A Telebras faz toda a montagem, num espaço muito curto e eficiente, e ali pode também, com um pequeno equipamento, ampliar para algumas casas no entorno dessas unidades.