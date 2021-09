Alvaro Dias homenageia Dom Paulo Evaristo Arns

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) homenageou o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que foi arcebispo de São Paulo e faria 100 anos nesta terça-feira (14). Ele afirmou que Arns "sempre esteve atento à voz de seu tempo e militou nas fileiras daqueles que preferem apostar na esperança, e não no pessimismo".

Alvaro ressaltou a "profunda espiritualidade" do homenageado e lembrou que sua atuação pastoral foi direcionada aos mais necessitados das periferias, à formação de comunidades eclesiais de base e à defesa dos direitos humanos.

Entre as realizações de Dom Paulo Evaristo Arns, o senador destacou a criação da Pastoral da Infância, em 1985, com o apoio de sua irmã, Zilda Arns. Alvaro também disse que, além de se dedicar aos mais pobres e à justiça, o religioso engajou-se na luta pela democracia, tendo participado do movimento Diretas Já.

— Dom Paulo, sem dúvida, celebrou a esperança, e merece ser sempre lembrado. Seu legado está registrado nos anais da história do nosso país, ratificando que o que fica é o bem que disseminamos — declarou Alvaro.