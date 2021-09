Kajuru: Com avanço da vacinação, setor de serviços dá sinais positivos

Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) comentou os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o setor de serviços. O parlamentar afirmou que os resultados recentes são positivos, com o IBGE registrando avanço de 1,1% no volume de serviços no mês de julho — na comparação com o mês anterior.

Segundo Kajuru, essa é uma boa notícia para a economia, especialmente quando se considera que em agosto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou a maior alta para o mês de agosto em 21 anos: 0,87%.

— Pela análise dos especialistas do IBGE, a melhora tem a ver com as atividades que envolvem serviços de caráter presencial. Elas começam a se recuperar graças à flexibilização decorrente do avanço da vacinação contra a covid-19. Com esse desempenho, o setor de serviços está 3,9% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020.

O senador também disse que, pela sua importância, "o setor de serviços é o de maior empregabilidade, com cerca de dois terços da população ocupada".

— Podemos, então, ver a famosa ‘luz no fim do túnel’ — declarou o senador.