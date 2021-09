Oriovisto propõe três candidatos a presidente no segundo turno

Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) defendeu que os eleitores tenham a possibilidade de escolher entre três candidatos no segundo turno das eleições presidenciais e não apenas entre os dois mais votados no primeiro turno, como ocorre atualmente. Ele pediu aos colegas senadores que assinem uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido.

De acordo com o parlamentar paranaense, o seu objetivo, ao apresentar a PEC, é dar ao eleitorado a opção de decidir entre um candidato de direita, um candidato de esquerda e um social-democrata (centro). Na sua opinião, a ideia seria aperfeiçoar a democracia, para que o eleitor não tivesse que votar no mal menor, mas sim, pudesse escolher alguém com quem ele realmente se identifique.

Oriovisto também manifestou sua satisfação pelo fato de o presidente Jair Bolsonaro ter reformulado sua posição no dia 9 de setembro, após ter tratado com dureza, no dia 7, ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador destacou que a mudança incluiu referências do mandatário à boa formação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, com o qual falou por telefone.

— Isto fez com que ele perdesse alguns apoiadores mais radicais, mas eu parabenizo o presidente Bolsonaro por essa sua atitude de querer o bom entendimento entre os Poderes — afirmou.