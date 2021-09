Para Lasier, manifestações de 7 de setembro não podem ser ignoradas pelo Congresso

Senador Lasier Martins (Podemos-RS) disse que as manifestações revelaram o descontentamento da população com o STF

Em pronunciamento, nesta terça-feira (14), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) avaliou que as manifestações de 7 de setembro não podem ser ignoradas pela Casa. Além de apoio, ao presidente da República Jair Bolsonaro, o senador destacou que um dos propósitos dos atos pelo país foi a insatisfação do povo com o Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, a Corte vem perdendo credibilidade por ter se "politizado mais do que nunca".

Lasier pediu que o presidente do Sendo, Rodrigo Pacheco, traga os apelos da população para debate.

— Estamos ou não sendo omissos? É sobre essa realidade que precisamos decidir. As multidões do 7 de setembro nos acusam de omissões. E nada disso é abstração, é o povo gritando na rua e nas mídias sociais.

O senador sugeriu ainda que a Casa analise a PEC 35/2015, de sua autoria, que propõe mudanças no critério de indicações dos ministros do STF.