Senado celebra Dia do Administrador nesta sexta-feira

O Senado vai celebrar na sexta-feira (17), a partir das 10h, o Dia do Administrador. O requerimento (RQS 237/2021) para realizar a sessão especial remota com esse objetivo foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) com apoio dos senadores Lasier Martins (Podemos-RS), Elmano Férrer (PP-PI), Confúcio Moura (MDB-RO), Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e Angelo Coronel (PSD-BA).

Comemorado no dia 9 de setembro, a data lembra a assinatura da Lei nº 4.769, de 1965, responsável por regulamentar a profissão de administrador no Brasil.

No requerimento, Izalci argumenta que a administração é a profissão que mais cresce no Brasil e no mundo. Ele também reconhece os conselhos federal e regionais de administração (CFA/CRAs) como fundamentais no desenvolvimento de ações para promover a difusão da ciência da administração e “a valorização da profissão em busca da defesa da sociedade”.

Ainda de acordo com o senador, a implementação de projetos direcionados para a fiscalização e para a formação profissional permitiu a consolidação da atuação dos administradores no mercado de trabalho.

“São profissionais capazes de observar, questionar, interpretar, liderar e tomar decisões com foco em cada fase do projeto. Empreendedorismo, dedicação, comunicação, ousadia e percepção somam-se às qualidades dos administradores, profissionais imprescindíveis para o sucesso das organizações”, afirma na justificação do requerimento.