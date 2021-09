CE ouvirá Milton Ribeiro sobre declarações relacionadas à universidade e à educação inclusiva

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) ouvirá o ministro da Educação, Milton Ribeiro, nesta quinta-feira (16), a partir das 9h. Os senadores querem que ele preste esclarecimentos sobre suas declarações acerca do acesso à universidade — que seria limitado — e sobre a inclusão de crianças com deficiência em sala de aula. Em entrevista à TV Brasil, no dia 10 de agosto, Milton Ribeiro afirmou que a "universidade deveria, na verdade, ser para poucos". Além disso, o ministro da Educação se colocou contra o que chamou de "inclusivismo" no caso de crianças com deficiência. Ele declarou que a criança com tal condição “era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela ‘atrapalhava’ (...) ela atrapalhava o aprendizado dos outros".

O requerimento (REQ 7/2021) para ouvir o ministro foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O senador observou que as afirmações causaram “estranheza e consternação geral” e precisam ser esclarecidas. As falas do ministro tiveram grande repercussão e foram repudiadas no Plenário do Senado.

“Deste modo, faz-se necessário que o atual ministro da Educação compareça a este colegiado do Senado Federal, a fim de prestar esclarecimentos sobre sua postura restritiva em relação ao acesso dos cursos superiores e segregacionista com as crianças deficientes, que vão na contramão do ideal de país que procuramos atingir”, afirmou Veneziano.

