CMA promove debate sobre uso de agrotóxicos

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) vai promover uma audiência pública, na próxima quinta-feira (16), às 9h, para debater o uso de agrotóxicos no país. O foco será nos impactos ambientais e na saúde e, também, nos mitos e nas verdades sobre esses produtos.

A realização da audiência atende a requerimento do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). O senador aponta que, entre 2015 e 2020, o consumo de agrotóxicos no Brasil cresceu 25%. Porém, segundo Contarato, não se vê relação entre o aumento do uso desses produtos e o aumento da produtividade nas lavouras, em quilograma ou tonelada de produção por unidade de área. Daí a importância do debate.

Para a audiência, estão convidados o gerente-geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Carlos Alexandre Oliveira Gomes, e a pesquisadora Regina Sambuichi, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A diretora do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Antônia Ivoneide, e as professoras Eloisa Dutra Caldas (Universidade de Brasília) e Silvia do Amaral Rigon (Universidade Federal do Paraná) completam a lista de debatedores.

A audiência será realizada de forma semipresencial, com os senadores no Plenário 19 da Ala Senador Alexandre Costa e os debatedores por videoconferência. Também será permitida a participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas por meio do portal e-Cidadania ou pelo telefone 0800 0612211.