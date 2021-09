Grupo Parlamentar de Cooperação Amazônica tem reunião de trabalho na quinta-feira

O Grupo Parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica tem reunião de trabalho marcada para esta quinta-feira (16), às 15h. A reunião, por videoconferência, permitirá a eleição para a vice-presidência do Suriname no Parlamento Amazônico. Também será uma oportunidade para a troca de experiências e preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), que ocorrerá na Escócia entre 31 de outubro e 12 de novembro deste ano.

O grupo parlamentar foi criado pelo Senado no último mês de março. A ideia é dar suporte ao Parlamento Amazônico e viabilizar a integração entre as casas parlamentares dos países ligados à Floreta Amazônica. O grupo também pode manter relações culturais e de intercâmbio, bem como cooperação técnica, com entidades nacionais e estrangeiras. Composto por deputados e senadores, o grupo é presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).