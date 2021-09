Farmácia do Estado passa a permitir renovação de tratamento pela internet

Usuários da Farmácia Digital RS agora podem renovar tratamento pela Farmácia Digital RS pela internet. Outra novidade é a inclusão de novos itens à lista de medicamentos e terapias nutricionais disponíveis para solicitação pela plataforma. As mudanças foram implementadas pelo Departamento de Assistência Farmacêutica (DEAF), da Secretaria da Saúde (SES), na quarta-feira (8/9).

Até o momento, apenas as primeiras solicitações de tratamentos estavam disponíveis por meio digital. Para a renovação periódica, o usuário precisava se deslocar até a Farmácia de Medicamentos Especiais do seu município. A renovação digital é uma iniciativa inédita no país, que possibilita aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) maior rapidez e segurança para continuidade de seus tratamentos com medicamentos disponibilizados pela SES. Qualquer usuário que já esteja em tratamento e recebendo seus medicamentos pelo Estado poderá utilizar a Farmácia Digital RS para fazer a renovação.

Passos necessários para renovação dos medicamentos na plataforma:

1.Acessefarmaciadigital.rs.gov.br.

2.Entre com login e senha do usuário para realizar a renovação digital. Se o usuário não tiver cadastro, poderá realizá-lo na plataforma. É rápido, fácil e seguro.

3.Verifique se na lista de tratamento do usuário o medicamento utilizado já se encontra no prazo de renovação.

4.Selecione o tratamento e carregue os documentos necessários indicados na plataforma.

5.Verifique se está tudo correto e finalize a renovação digital. Será gerado um número de protocolo, que também será enviado via SMS para o telefone e e-mail do usuário cadastrado, para acompanhamento da solicitação de renovação do tratamento.

Primeira solicitação

Para os usuários que ainda não iniciaram seu tratamento e precisam solicitar medicamentos pela primeira vez, a lista de apresentações disponibilizadas para realização do pedido digital ainda não engloba todos ofertados pela SES, porque alguns deles requerem exames e perícia mais complexos. Porém, com o tempo, todos serão incluídos na Farmácia Digital RS.

Em setembro, foram incluídas novas linhas de cuidado de doenças como artrite psoríaca, dermatomiosite/polimiosite, esclerose sistêmica, lúpus eritematoso sistêmico, endometriose, transtorno esquizoafetivo e epilepsia. As solicitações e renovações devem ser feitas por usuários maiores de 18 anos.

Ao todo, no momento, são disponibilizadas na plataforma 163 apresentações entre medicamentos e terapias nutricionais.Clique aqui e confira a lista completa.