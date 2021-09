Estamos preparados para lidar com a inteligência artificial?

“Diversas atividades quando são realizadas pelas pessoas, por exemplo, quando o cidadão faz uma compra e usa o cartão de crédito, a empresa do cartão já realizou uma análise antes de recebe-lo no momento da compra. Além disso, o local em que ele efetuou a compra obteve essas informações, analisou se seria ele mesmo essa pessoa e todas as informações daquele indivíduo vão para banco de dados, e o grande problema é que muita gente não se dá conta disso”, afirma Higor Jorge, delegado de Polícia Civil de São Paulo.

A fala, que destaca a agilidade e alcance da tecnologia, faz parte do Estúdio News que vai ao ar neste sábado (11). O tema do progama é Inteligência Artificial e Privacidade de Dados.

Ivana David, desembargadora criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, complementa o que diz Higor Jorge. “Hoje nós conversamos diariamente com robôs. Você liga para seu cartão de crédito, na verdade você está conversando com um robô. Vai marcar uma consulta no seu convênio, também está conversando com um robô. E, às vezes, as pessoas estão reclamando do atendimento para outro robô”.

A desembargadora alerta para os riscos. “Temos que ensinar as pessoas. Percebemos senhas frágeis, os hackers adoram data de nascimento, nome do cachorro, nome do filho, que são aquelas senhas mais simplificadas e mais rotineiras que por um lado são as que as pessoas mais lembram, e é por esse caminho que, por via de regra, o hacker pode invadir o seu dispositivo eletrônico, seja um telefone celular, um IPAD, um computador de mesa e lá ter conhecimento e começar, em cima dos seus dados e suas informações, praticar crimes, principalmente golpes.”

O delegado Higor também ressaltou a importância da educação digital para evitar golpes e não ser vítima de crimes cibernéticos. “Quando temos acesso a algumas estatísticas relacionadas à fraudes eletrônicas se percebe que a partir do início da pandemia houve um aumento na pratica desses crimes e um dos principais aspectos é de que o cidadão que passou a utilizar mais recursos tecnológicos, muitas vezes, não teve informações mínimas de como utilizar recursos tecnológicos com segurança, por isso que é tão importante a educação digital e fundamental se fornecer conhecimentos mínimos sobre utilização ética e segura dos meios tecnológicos”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.