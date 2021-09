Cancelado debate sobre uso de balas de borracha em presídios do DF

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados cancelou debate que realizaria nesta quarta-feira (8) sobre o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, como balas de borracha, no interior das unidades prisionais do Distrito Federal.

A deputada Erika Kokay (PT-DF), que solicitou a realização do debate, afirma que existe uma quantidade elevada de ocorrências que apontam o uso inadequado de armas de bala de borracha no interior do Complexo da Papuda no Distrito Federal. Ela entende que a realidade do DF não se diferencia da do restante do País.

"Inexistem protocolos de investigação e responsabilização dos policiais penais envolvidos em ocorrências que culminaram em lesões irreparáveis e que ou que são fruto de abuso de autoridade ou excesso na aplicação da força", afirma a deputada.

Não há nova data para a realização do debate.