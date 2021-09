Comissão discute situação do patrimônio cultural imaterial

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima sexta-feira (10) para discutir a situação do patrimônio cultural imaterial brasileiro. O debate será no plenário 8, às 10 horas.

As deputadas Erika Kokay (PT-DF) e Benedita da Silva (PT-RJ), que pediram a audiência, lembram que o País possui cinco manifestações culturais inscritas pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade: Samba de Roda do Recôncavo Baiano, Arte Kusiwa – pintura corporal e arte gráfica Wajãpi, Frevo, Círio de Nazaré e Roda de Capoeira.

Segundo as deputadas, a audiência busca problematizar a situação dos Planos de Salvaguarda dos bens culturais imateriais brasileiros, notadamente aqueles relacionados às culturas negras e indígenas, além de debater a extinção do Conselho Nacional de Política Cultural.

Debatedores

Foram convidados para a audiência, entre outros, o ministro do Turismo, Gilson Machado; a presidente do Instituto do Patrimônio histórico e Artístico Nacional (Iphan), Larissa Peixoto; e o mestre Paulão Kikongo, membro do Grupo de Salvaguarda da Capoeira do Iphan (RJ) e do Conselho Nacional de Política Cultural.