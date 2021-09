Comissão debate mudança nos limites do Parque Nacional Mapinguari

Joenia lamenta que já seja a terceira alteração nos limites do parque - (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima sexta-feira (10) para debater o Projeto de Lei 11133/18, que modifica os limites do Parque Nacional Mapinguari, localizado entre os estados de Rondônia e Amazonas.

O debate ocorre no plenário 6, às 9 horas, com transmissão interativa pelo e-Democracia.

O pedido para realização da audiência pública foi apresentado pela deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), relatora do projeto. Ela lamenta que o limite do parque esteja sendo alterado pela terceira vez para atender demandas da Hidrelétrica Santo Antônio.

Foram convidados para o debate representantes do Ministério de Minas e Energia, do ICMBio, da sociedade civil, do Ministério Público Federal e especialistas.

