Comissão de Relações Exteriores analisa situação de refugiados durante a pandemia

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (8) para debater a situação dos refugiados no Brasil durante a pandemia. O debate será no plenário 5, às 10 horas.

Os deputados que pediram o debate, Marília Arraes (PT-PE) e Odair Cunha (PT-MG), lembram que o Brasil possui cerca de 45 mil estrangeiros vivendo em condição de refúgio. "São pessoas que saíram de seus países em busca de uma oportunidade de melhorar as condições de vida sua e de suas famílias", observam.

A pandemia de Covid-19, segundo os deputados, tornou a situação dos refugiados ainda mais preocupante.

"Ainda não há informações concretas sobre como a Covid-19 impactou essa população, pois a subnotificação é um problema grave inclusive na falta de campo adequado para cadastro dos pacientes, o que confunde os profissionais de saúde", observam os autores do pedido de audiência.

Debatedores

Confirmou presença na audiência o representante do Grupo de Embaixadores para o Desenvolvimento, Jean Baptiste Joseph. Também foram convidados para o debate representantes da Agência da ONU para Refugiados no Brasil, do Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério das Relações Exteriores, da Rede de Cuidados em Saúde para Imigrantes e Refugiados, e do Projeto de Promoção dos Direitos dos Migrantes.