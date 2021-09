Comissão de Fiscalização discute reajuste na conta de energia elétrica

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir o reajuste de energia elétrica. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 11.

O deputado Léo de Brito (PT-AC), que propôs a realização da audiência, afirma que, em meio à maior crise sanitária de sua história, a população brasileira subitamente toma conhecimento de uma nova ameaça – o risco de racionamento de energia elétrica. "A nova crise de apagão é revelada pelo governo federal na forma de 'alertas', que aparentam anteceder medidas extremas de suspenção do fornecimento de energia", disse.

Racionamento

Para o deputado, as autoridades do setor se dizem surpreendidas pela gravidade da situação e apontam quadros de escassez hídrica como as responsáveis pelo colapso que se avizinha.

"No entanto, até poucos meses atrás, o governo federal afirmava que o sistema elétrico brasileiro estava preparado para enfrentar qualquer crise – e, no entanto, admite agora que a possibilidade de racionamento e de falta de energia é real", observou Léo de Brito para justificar a audiência pública.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, Nailor Guimarães Gato;

- o coordenador do programa de energia do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Clauber Leite;

- o professor de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Luiz Pinguelli Rosa; e

- o professor da Escola de Engenharia da UFRJ, Maurício Tolmasquim.

Veja a lista completa de convidados para o debate