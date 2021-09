Comissão debate indicadores para a educação infantil

Debate prosseguirá com questões sobre operacionalização do Fundeb - (Foto: Prefeitura de Manaus)

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove nesta sexta-feira (3) audiência pública sobre o tema "Fundeb: Indicador para a Educação Infantil". O debate atende a requerimento da deputada Rosa Neide (PT-MT).

A deputada destaca que é necessário prosseguir com o debate acerca do desenho operacional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), especialmente no

que se refere aos indicadores para a educação infantil. Ela entende que esses indicadores assumem “o lugar de prioridade no novo fundo e das novas ponderações que visam torná-lo mais equitativo”.

Foram convidados:

- o especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Diretoria de Estudos Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Armando Amorim Simões;

- o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Região Nordeste, Alessio Costa Lima;

- a coordenadora-Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda;

- o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

Transmissão pelo YouTube da Câmara

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 14. O público pode acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.