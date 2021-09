Câmara aprova MP que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 1049/21, que cria um órgão para monitorar, regular e fiscalizar as atividades e instalações nucleares no Brasil a partir do desmembramento da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A matéria será enviada ao Senado.

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) será uma autarquia federal e assumirá essas e outras atribuições da comissão a partir de estrutura a ser definida pelo Executivo.

Entre as atribuições da nova empresa estão estabelecer normas sobre segurança nuclear e proteção radiológica; controlar os estoques e as reservas de minérios nucleares; conceder autorizações para a transferência e o comércio de minerais radiativos; e licenças para usinas nucleares e reatores de pesquisa.

Sabatina

O texto foi aprovado com o parecer do deputado Danilo Forte (PSDB-CE), que concordou com a aprovação de uma emenda do deputado Bohn Gass (PT-RS) prevendo sabatina do Senado Federal para a nomeação do diretor-presidente e dos dois diretores da Diretoria Colegiada da ANSN.

Segundo a emenda, os membros da diretoria exercerão mandatos de cinco anos não coincidentes, vedada a recondução.

Marinha

O Plenário rejeitou, entretanto, outra emenda de Bohn Gass que pretendia excluir do texto a atribuição à Marinha de fiscalizar embarcações nucleares, como submarinos e navios.

Garantia

Foi rejeitado destaque do Psol que pretendia retirar do texto a transferência, da CNEN para a ANSN, da atribuição de dispensar o operador de instalações nucleares de apresentar garantia financeira a fim de cobrir sua responsabilidade pelas indenizações por danos nucleares.

