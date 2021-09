Indicador do Ipea mostra que investimentos ficaram estáveis em junho

Veja também

Governo facilita importação de veículos de outros países do Mercosul

Economia Governo facilita importação de veículos de outros países do Mercosul Automóveis serão dispensados de exigência de licenciamento

O empreendimento de transmissão Janaúba começou a operar nesta quarta-feira, quase seis meses antes do previsto

Economia Linha aumenta intercâmbio de energia entre Nordeste e Sudeste O empreendimento de transmissão Janaúba começou a operar nesta quarta-feira, quase seis meses antes do previsto