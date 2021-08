Exposições na Câmara lembram a Revolução do Porto e o Brasil nas Cortes de Lisboa

Duas exposições na Câmara dos Deputados recordam os 200 anos de dois fatos que marcaram a história do Brasil: a Revolução do Porto e as primeiras eleições de deputados brasileiros para as Cortes de Lisboa. As mostras fazem parte das comemorações do Bicentenário de Independência do Brasil, que vem sendo lembrado pela Câmara dos Deputados desde 2017, por meio de uma série de eventos.

As exposições apresentadas pelo Centro Cultural da Câmara ficarão montadas até o dia 10 de setembro no Corredor Tereza de Benguela da Câmara dos Deputados (corredor que separa o Plenário Ulysses Guimarães das comissões).

A exposição Revolução do Porto 1820-2020 deveria ter sido realizada no ano passado, mas foi suspensa em razão da pandemia de Covid-19. Nela, o visitante poderá conhecer um pouco a revolta ocorrida na segunda maior cidade de Portugal, que exigia a volta de Dom João VI ao país. Ao retornar a Lisboa, o monarca deixou seu filho, Dom Pedro I, na regência do Brasil. O desenrolar desse fato abriu caminho para a independência do País, dois anos depois.

Já a exposição O Brasil nas Cortes de Lisboa 1821-2021 aborda o tema escolhido pela Câmara para ser lembrado este ano, dentre os fatos que antecederam a independência do País. Em 1821, mais de 70 deputados, oriundos de todas as capitanias, foram eleitos para representar o Brasil nas Cortes Portuguesas. Ali, puderam aprender sobre o funcionamento parlamentar, conhecimento esse que foi fundamental para a realização da Constituinte de 1823, a primeira assembleia legislativa nacional, que no entanto foi dissolvida por d. Pedro I antes de concluir seu trabalho. D. Pedro em seguida outorgou a Constituição de 1824.

Bicentenário de Independência

A Câmara vem realizando diversos eventos com temas relacionados a fatos que antecederam a separação de Lisboa. São sessões solenes, exposições, concursos e lançamento de publicações, entre outros.

Em 2017, a Casa lembrou os 200 anos da chegada da imperatriz Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, personagem importante no processo separatista. Em 2018, os dois séculos da aclamação de Dom João VI como rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. No ano seguinte, o homenageado foi José Bonifácio de Andrada e Silva, e, em 2020, foi lembrada a Revolução Constitucionalista do Porto. Este ano, o tema escolhido é a eleição de deputados brasileiros para as cortes de Lisboa.