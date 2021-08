Comissão retoma debate projeto que cria Política Nacional de Cidades Inteligentes

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados volta a discutir nesta sexta-feira (27) o projeto que prevê regras gerais para implantação de cidades inteligentes, que aproveitam tecnologias de última geração na gestão do espaço urbano e no relacionamento com os cidadãos.

O Projeto de Lei 976/21 é de autoria do deputado José Priante (MDB-PA) e outros 11 parlamentares que participaram dos debates sobre o assunto, em 2020, no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes).

Na quarta-feira, especialistas ouvidos pela comissão elogiaram o projeto e apresentaram exemplos de iniciativas internacionais bem-sucedidas.

A audiência foi sugerida pelo relator do projeto, deputado Gustavo Fruet (PDT-PR). Nesta sexta foram convidados para discutir o assunto com os deputados:

- a representante do Head de Políticas Públicas da Quicko (aplicativo de transporte e mobilidade urbana) Anna Beatriz de Almeida Lima;

- a integrante da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes Daniela Swiatek;

- o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte (CE) Michel Araújo;

- a professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Keiko Verônica Ono Fonseca;

- o vice-presidente Latam de Relações Governamentais da Qualcomm, Francisco Giacomini Soares.

A audiência será realizada no plenário 1, a partir das 10 horas. Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.