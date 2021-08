Comissão debate com representantes da Embrapa a sustentabilidade na agropecuária

Em 40 anos, a Embrapa ajudou o País a aumentar em 500% a produção de grãos - (Foto: Jaelson Lucas/Agência de Notícias do Paraná)

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (30) com o tema: "48 anos da Embrapa e os avanços da certificação carbono neutro". O evento será no plenário 12, às 14 horas.

A deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), que pediu a audiência, citou alguns números da Embrapa nesses quase 50 anos de história.

"Entre dezenas de indicadores, é a responsável por dobrar a produção de café nos últimos 20 anos; e nos últimos 40 anos, pelo aumento de 509% na produção de grãos com elevação de duas vezes na área plantada; sete vezes a produção de leite; 60 vezes a produção de carne de frango; 100% o rebanho bovino (com diminuição relativa da área de pastagem); 140% a produtividade do setor florestal; 240% a produção de trigo e milho; e 315% a produção de arroz", observou.

Para a deputada, nesse cenário dos avanços científicos promovidos por uma empresa totalmente brasileira, "precisamos urgentemente de uma política nacional de sustentabilidade, que nos permita capturar, em forma de renda para os produtores, todos os avanços da agropecuária brasileira nesse rumo da sustentabilidade".

Convidados

Confirmaram presença na audiência o presidente da Embrapa, Celso Moretti; o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Roberto Giolo de Almeida; o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno; e o chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sudeste, Alexandre Berndt.